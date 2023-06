In possesso di materiale da scasso: due denunciati

Proseguono con incisività i servizi del controllo del territorio posti in essere dalla Compagnia Carabinieri di Formia, finalizzati alla prevenzione dei reati in genere, con particolare riferimento a quelli contro il patrimonio e contro la persona.

Nello specifico, i militari della dipendente Sezione Radiomobile del N.O.RM. di Formia, il giorno 22.05.2023, in Scauri di Minturno (LT), i militari del N.O.RM. – Sezione Radiomobile e della Stazione di Scauri, hanno deferito un 35enne di Latina ed un

53enne di Qualiano (NA), entrambi gravati da precedenti di Polizia, per essere stati trovati, all’esito di perquisizione personale, effettuato in collaborazione con la Polizia locale di Minturno, in possesso di due grandi cacciaviti occultati in uno zainetto e materiale da scasso successivamente sottoposto a sequestro. Il prosieguo delle attività investigative poste in essere e, consistenti nella visualizzazione delle telecamere di video sorveglianza comunale ha consentito di appurare che i predetti, si erano resi responsabili del furto delle offerte (euro 150 circa) perpetrato in data 18.05.2023, ai danni della Chiesa di San Biagio di Minturno.

Comunicato stampa