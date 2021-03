In possesso di oggetti atti ad offendere, denunciato un 63 enne

Nella giornata di ieri, in Castelforte, i carabinieri della locale stazione, nell’ambito di servizi di controllo del territorio, hanno deferito all’autorità giudiziaria un 63 enne del posto, ritenuto responsabile del reato di porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere. Nella circostanza il suddetto veniva sorpreso a bordo autovettura in località “suio terme” e trovato in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza di cm 21,5, un’ascia da boscaiolo ed un bastone in legno artigianale di cm 42.

Nei confronti del predetto è stata comminata anche la prevista sanzione amministrativa per violazione delle misure di contenimento atte a fronteggiare l’emergenza covid-19 per essersi trovato in comune diverso da quello di residenza senza comprovato motivo.

Il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.