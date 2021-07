In stato confusionale sui binari della ferrovia, rintracciata e soccorsa dai Carabinieri

Nella mattinata odierna, in Latina, i Carabinieri del NOR sezione radiomobile, su richiesta della centrale operativa, si recavano presso il locale scalo ferroviario dove, dopo attente ed accurate ricerche, riuscivano a rintracciare all’altezza del tratta ferroviaria di ponte nuovo, in stato confusionale, una ragazza 22 enne residente a Roma che, da una trentina di minuti circa, stava percorrendo a piedi i binari in direzione Sezze, bloccando la circolazione dei treni su entrambi i sensi di marcia.

La malcapitata è stata trasportata da personale del 118 intervenuto sul posto presso il locale ospedale civile s.maria goretti per le cure del caso.