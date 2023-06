In vacanza nelle isole pontine: tutte le info

Si avvicina sempre di più la stagione estiva, periodo in cui le isole pontine prendono posto tra le mete più gettonate per le vacanze. Da giugno a settembre, Ponza e Ventotene attraggono ogni anno una quantità considerevole di turisti.

Le due isole sono raggiungibili grazie ai servizi di traghetti e aliscafi, che partono da diversi porti del Lazio, come quelli di Formia, Terracina e Anzio e a anche dai porti campani di Napoli e Ischia.

Ponza è senza dubbio tra le destinazioni turistiche più apprezzate dell’arcipelago Pontino, che comprende anche le isole di Palmarola, Zannone, Gavi, Ventotene e Santo Stefano. I motivi risiedono, ovviamente, nella bellezza degli scenari che offre. Le sue spiagge e le sue acque limpide, insieme ai suoi luoghi intrisi di storia, sono ciò che rendono Ponza un posto da visitare.

Alcune delle spiagge e delle cale sono accessibili a piedi, partendo dal porto, come la spiaggia attrezzata del Frontone, la baia di Bagno Vecchio o Cala Feola. Molte altre sono raggiungibili solamente in barca, con la possibilità di prenotare dei tour guidati e di fermarsi per un tuffo nei punti più belli dell’isola. Un’esperienza che sicuramente vale la pena di provare, per apprezzare al meglio i suggestivi fondali marini, le grotte e le cale più nascoste di Ponza, come Cala del Core e Cala Felce. Le rocche bianche e la vegetazione che circondano questi luoghi, si uniscono alla bellezza del mare, rappresentando dei veri e propri angoli di paradiso.

Ponza, però, non è solo spiagge e mare, ma anche storia e archeologia. Date le colonizzazioni di Greci e Romani, l’isola è ricca di ville imperiali, piscine, peschiere risalenti a quell’epoca. Il porto di Ponza, invece, rappresenta la più grande testimonianza dell’intervento borbonico sull’isola.

Anche Ventotene rappresenta una destinazione ricca di meraviglie naturali e archeologiche. Nonostante le modeste dimensioni, l’isola è ricca di spiagge e calette riparate, con acque incontaminate, in cui fare un bagno o delle immersioni. Molte di queste, anche in questo caso, sono raggiungibili solo tramite le barche-taxi, che permettono di raggiungere l’Area Marina Protetta. Dal centro, tuttavia, è possibile raggiungere a piedi molte altre spiagge, come Cala Nave, Cala Rossano, Parata Grande e Parata della Postina. Si tratta di luoghi in cui è possibile godersi le acque cristalline, circondati dalla bellezza naturale degli scogli e della vegetazione mediterranea.

Anche a Ventotene è poi possibile ammirare il lascito degli antichi romani: il porto, la Peschiera Romana, le cisterne e Villa Giulia, residenza imperiale dell’imperatore Augusto.

Per raggiungere le isole Pontine dal Golfo di Gaeta, i porti di partenza sono il Molo Azzurra di Formia e il Porto Fluviale di Terracina.

Gli orari estivi della compagnia Laziomar sono i seguenti:

Di seguito, invece, gli orari di partenza dai porti campani di Napoli e Casamicciola: