Incendi nel sud pontino. Centinaia di ettari distrutti dal fuoco

Anche ieri venerdì 25 agosto, giornata intensa per il personale operativo dei Vigili del Fuoco del Comando di Latina.

Le squadre VVF sul territorio provinciale sono state chiamate per interventi di Soccorso Tecnico Urgente di vario tipo.

Dagli incendi boschivi, di interfaccia e incidenti stradali.

Da segnalare alcuni degli interventi di maggior rilievo:

incendo boschivo e di vegetazione nel Comune di Castelforte dove le operazioni di spegnimento, coordinate da un dos vvf, hanno visto impegnati 2 elicotteri regionali, un S-64 (Aquila Rossa) ed un Canadair entrambi della flotta antincendio del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

A terra, il dos, si è avvalso della squadra vvf territoriale di Castelforte (9A), Volontari di Protezione Civile e carabinieri.

Le fiamme hanno coinvolto circa 10 ettari tra arbusti, pineta e macchia mediterranea.

Intervento chiuso.

Comune di Lenola, Monte chiavino, dove un dos vvf ha portato a termine un incendio di macchia mediterranea (circa 6 ettari percorsi dal fuoco) con l’ausilio di un elicottero regionale e Volontari di Protezione Civile a terra.

Comune di Itri dove già da ieri era attivo un vasto incendio boschivo/interfaccia dove un altro dos vvf ha coordinato, per le operazioni di spegnimento, 3 Canadair vvf, 1 elicottero regionale, la squadra vvf aib 11a di Fondi, il personale sapr vvf (Sistema Areomibile Pilotaggio Remoto – Droni) e diverse squadre di Volontari di protezione civile.

Le fiamme hanno percorso circa 110 ettari tra uliveti, sughereti e macchia mediterranea.

Dopo due giorni l’intervento può dichiararsi chiuso.

Comune di Roccasecca dei Volsci ss 699 Terracina-Prossedi al km 16+800 siamo intervenuto con la squadra vvf aib di Sezze per un incidente stradale.

Sul posto si constatava la presenza di un mezzo pesante ed una vettura incidentati per cause in fase di accertamento da parte delle ff.oo.

Il nostro intervento si è reso necessario per estrarre una donna ferita dalla vettura e nel contempo mettere in sicurezza I mezzi coinvolti.

Successivamente la donna veniva presa in custodia dal personale sanitario del 118 che la elitraspotava all’ospedale.