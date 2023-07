Incendio a bordo. Intervento della Guardia Costiera di Ponza

Sta per volgere al termine l’ultimo weekend del mese di luglio, caratterizzato da diportisti e bagnanti che godono a pieno delle attrattive turistiche e naturali delle nostre coste e delle nostre isole.

In tale contesto e nell’ambito dell’Operazione Nazionale MARE SICURO 2023, continua il lavoro della Guardia Costiera di Ponza che, con le sue Donne e Uomini, opera quotidianamente quale costante presidio di sicurezza in mare e per assicurare il regolare svolgimento delle attività balneari e diportistiche.

Nella giornata di ieri, la Sala Operativa è stata allertata da una chiamata di soccorso sul canale 16 – canale dedicato alle comunicazioni d’emergenza – relativa ad un incendio a bordo di un’imbarcazione da diporto a poche miglia dall’Isola di Ponza. A bordo due diportisti che, prima di abbandonare l’unità ed essere recuperati da un’altra imbarcazione in transito, sono riusciti a fornire le informazioni necessarie per la corretta attivazione della catena dei soccorsi.

La risposta è stata immediata, con l’intervento delle motovedette SAR CP857 e CP2090 i cui equipaggi, giunti sul posto ed utilizzando i mezzi antincendio in dotazione, hanno iniziato le operazioni di contenimento ed estinzione dell’incendio in sala macchine. I due diportisti, invece, sono stati recuperati dal terzo mezzo intervenuto – il GC L21 – e sono stati trasportati in porto. Non è stata necessaria la successiva assistenza medica.

Le operazioni di estinzione incendio si protraevano per diverse ore, concludendosi nel primo pomeriggio. L’unità veniva quindi rimorchiata dai mezzi appartenenti a ditta autorizzata fino all’ormeggio sicuro nel porto di Ponza, ove sono state già avviate le investigazioni del caso.

Comunicato stampa