Incendio boschivo, 68enne arrestato in flagranza di reato incendiario

Nella mattinata odierna militari della Stazione carabinieri forestale di Priverno hanno tratto in arresto un 68enne, resosi responsabile nella flagranza del reato di incendio boschivo, in comune di Sonnino, Via dell’Ascia.

Il soggetto è stato avvistato dai militari che appiccava il fuoco su una vegetazione secca limitrofa ad un’area boscata costituita prevalentemente di specie quercine (in particolare leccio).

Il fuoco era stato appiccato in due punti diversi, distanti pochi metri l’uno dall’altro.

Il fuoco è stato acceso a mezzo carta di giornale con accendino e liquido infiammabile.

Prima che potesse fuggire in auto, il soggetto è stato bloccato dai militari.

La conseguente perquisizione personale permetteva di rinvenire accendini e ulteriore liquido infiammabile con carta di giornale.

L’arrestato, nei cui confronti resta ferma la presunzione di innocenza di cui all’art. 115 bis c.p.p. su disposizione del P.M. di turno presso la Procura di Latina, con cui i militari si sono relazionati in piena sintonia, è attualmente trattenuto presso la Compagnia Carabinieri di Terracina, in attesa del rito direttissimo, previsto per l’odierna giornata.

L’attività posta in essere dalla Stazione carabinieri forestale di Priverno rientra nel più ampio dispositivo attuato da tutti i Reparti dell’articolazione forestale in Provincia, con il coordinamento del Gruppo carabinieri forestale di Latina, di contrasto al fenomeno degli incendi boschivi che, soprattutto negli ultimi dieci giorni, ha martoriato il territorio.

Comunicato stampa