Incendio in via Canzatora. Perde la vita un anziano

Nella notte appena trascorsa alle 3,40 circa, il personale operativo dei Vigili del Fuoco del Comando di Latina, è intervenuto nel Comune di Formia a seguito segnalazioni giunte al NUE112 riguardo un incendio abitazione con una persona coinvolta.

Sul posto in via Canzatora (aperta campagna), la squadra territoriale dei Vigili del Fuoco di Gaeta, constatava la presenza di un incendio che stava interessando una abitazione isolata di circa 60 mq disposta su un livello.

All’arrivo dei Vigili del Fuoco le fiamme stavano interessando un vano della casa adibito a camera da letto dove al suo interno vi era il corpo senza vita di un uomo di circa 90 anni.



Subito iniziavano le operazioni di spegnimento.

Successivamente si acquisivano informazioni riguardo la persona deceduta che risulta essere il proprietario dell’abitazione.

Nel contempo, in collaborazione con la Polizia di Stato, si cercava di risalire alle cause che, al momento dell’evento, non si sono potute accertare.

Sul posto, per le proprie competenze, il 118.

Comunicato stampa