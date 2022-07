Incendio sui binari, traffico sospeso sulla Roma-Napoli (FL7)

Aggiornamento – ore 14:00

Il traffico è ancora sospeso.

Il treno IC 596 Napoli Centrale (14:20) – Milano Centrale (23:17) oggi è instradato da Napoli a Roma Via Cassino e può registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 50 minuti.

Il treno IC 550 Reggio Calabria Centrale (6:17) – Roma Termini (13:32) oggi termina la corsa a Latina (13:04).

I passeggeri possono proseguire con il treno IC 700 in partenza da Latina alle ore 14:00 e in arrivo a Roma Termini alle ore 14:34.

Il treno IC 583 Milano Centrale (6:50) – Napoli Centrale (15:29) oggi termina la corsa a Roma Tiburtina alle ore 13:30.

I passeggeri:

• diretti a Napoli possono proseguire con il treno FR 9527 in partenza da Roma Tiburtina alle ore 13:43 e in arrivo a Roma Termini alle ore 13:49, a Napoli Afragola alle ore 14:56 e a Napoli Centrale alle ore 15:12;

• diretti ad Aversa e Formia possono proseguire con il treno FR 9527 in partenza da Roma Tiburtina alle ore 13:43 e in arrivo a Napoli Centrale alle ore 15:12 dove trovano proseguiemento con il treno R 21090 in partenza da Napoli Centrale alle ore 15:20 e in arrivo a ad Aversa alle ore 15:36 e a Formia alle ore 16:36;

• diretti a Latina possono utilizzare il treno R 4725 in partenza da Roma Tiburtina alle ore 13:47 e in arrivo a Roma Termini alle ore 13:55 dove trovano proseguimento a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno IC 552 Reggio Calabria Centrale (7:56) – Roma Termini (15:34) oggi termina la corsa ad Aversa (13:47).

I passeggeri possono proseguire con il treno IC 596 in partenza da Aversa alle ore 14:38 e in arrivo a Roma Tiburtina alle ore 16:33.

Il treno IC 555 Roma Termini (14:26) – Reggio Calabria Centrale (22:14) oggi ha origine da Latina alle ore 15:00.

I passeggeri in partenza da Roma Termini possono utilizzare il treno FR 9413 in partenza da Roma Termini alle ore 14:38 fino a Napoli Centrale (15:48) dove trovano proseguimento con il loro treno IC 555.

I passeggeri in partenza da Latina, Formia e Aversa possono rivolgersi al personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

I treni InterCity e Regionali possono subire limitazioni di percorso o cancellazioni.

Puoi conoscere l’andamento del tuo treno e le soluzioni di viaggio dalla stazione di tuo interesse con Cerca Treno.

Inizio evento – ore 12:45

Il traffico è sospeso per la segnalazione di un incendio tra Torricola e Pomezia.

Richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco e dei tecnici per consentire la regolare ripresa del traffico ferroviario.

I treni InterCity e Regionali possono subire limitazioni di percorso o cancellazioni.

Seguono aggiornamenti.