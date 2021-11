Inchiesta Touch&Go: esce dal carcere Clemente, il 37enne di Minturno era stato arrestato dai Carabinieri di Formia oltre 1 anno fa e stava scontando la misura cautelare presso il carcere di Rebibbia.

Il Collegio presso il Tribunale di Cassino presieduto dal Dott. Marco Gioia – a latere Sangiovanni e Cerase – ha accolto favorevolmente l’istanza presentata dall’avvocato Vincenzo Macari nell’interesse di D.A. Clemente, arrestato nel luglio 2020 in seguito all’operazione Touch and Go che ha sgominato un sodalizio di stampo camorristico operante tra Scauri, Formia, Gaeta e Ponza.

Per l’imputato, in accoglimento dell’istanza presentata dalla difesa, sono stati disposti gli arresti domiciliari.