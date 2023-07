Incidente a bordo di un peschereccio: due feriti ed indagini in corso

Nel corso della mattina odierna, la Sala Operativa dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Ponza è stata allertata da una segnalazione relativa ad un incidente a bordo di un peschereccio appartenente alla locale flotta.

Secondo le prime informazioni disponibili, l’incidente si è verificato in banchina durante lo svolgimento di lavorazioni a bordo ed ha coinvolto due soggetti i quali hanno riportato ferite da ustione.

Immediato l’intervento sul posto del personale della Guardia Costiera nonché del personale del servizio 118 per la necessaria assistenza medica.

I due infortuni saranno elitrasportati al Centro Ospedaliero S. Eugenio di Roma.

Informata la Procura della Repubblica di Cassino, le indagini sull’incidente sono state avviate dalla stessa Autorità Marittima e sono tuttora in corso. Al momento, non sono state fornite ulteriori informazioni sulle possibili cause o responsabilità dell’incidente.

