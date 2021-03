Un incidente che poteva avere conseguenze ben più gravi quello avvenuto nel primo pomeriggio di oggi a Gaeta in via dell’Agricoltura.

Una Mini con a bordo un uomo, per cause in via di formale accertamento, si è ribaltata e ha preso fuoco.

Fortunatamente, l’uomo alla guida della macchina, è riuscito ad uscire dall’abitacolo e sembrerebbe non abbia riportato particolari conseguenze.

La strada è stata chiusa al traffico per permettere le operazioni di rimozione del veicolo.