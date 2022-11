Incidente nella notte, intervengono i Vigili del Fuoco

Nella notte appena trascorsa, il personale operativo dei Vigili del Fuoco di questo Comando, è intervenuto nel Comune di Minturno, a seguito segnalazioni giunte al NUE112, per un incidente stradale autonomo.

Sul posto in strada SR 630 km 27 circa, la squadra territoriale dei Vigili del Fuoco di Castelforte, constatava la presenza di una vettura incidentata con nessuna persona al suo interno.

Subito il personale intervenuto si accertava delle condizioni del conducente, illeso e già fuori dall’abitacolo, e nel contempo provvedeva alla messa in sicurezza del mezzo.

La persona interessata veniva comunque visitata dal personale del 118.

Sul posto, per le proprie competenze, anche i Carabinieri.