Incidente sulla Pontina, un ferito

Il personale operativo dei Vigili del Fuoco del Comando di Latina è intervenuto questa mattina, poco dopo le 9, nel Comune di Sabaudia, a seguito segnalazioni giunte al NUE112, per un incidente stradale.

Sul posto, sr148 km 89, la squadra territoriale vvf di Terracina constatava la presenza di due autovetture incidente, per cause in fase dì accertamento da parte delle forze dell’ordine, con una persona ferita all’interno di una delle due.

Collaborazione tra vigili del fuoco e personale sanitario per estrarre il ferito e, nel contempo, messa in sicurezza di entrambi i mezzi di cui uno ibrido.