Infermiere arrestato per maltrattamenti, lunedì l’interrogatorio

Si terrà lunedì mattina davanti al Gip del Tribunale di Latina, Dott.ssa Castriota, l’interrogatorio dell’infermiere arrestato nei giorni scorsi per maltrattamenti. L’uomo, sessantatreenne, infatti è stato colpito da ordinanza di custodia cautelare in carcere eseguita dai Carabinieri di Terracina che dopo mesi di latitanza lo hanno catturato in Ospedale a Latina.

Di diverso avviso il difensore dell’uomo, l’avvocato Pasquale Cardillo Cupo, il quale mostra grande stupore alla notizia diffusa sulla presunta latitanza del Saran, non solo perché non vi sarebbe alcun decreto dell’Autorità sul punto ma soprattutto perché – ha dichiarato il penalista Formiano – ” è la prima volta in venti anni di Professione che mi capita di leggere di un presunto latitante che si nasconderebbe andando a lavorare per oltre 20 giorni nello stesso posto dove lavora da trent’anni e dove viene poi tranquillamente arrestato. Lunedì chiariremo al Giudice producendo il ruolino presenze….”.