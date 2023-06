Infiorata a Itri: la 34esima edizione colora le strade della città

Si è tenuta a Itri la 34esima edizione dell’Infiorata itrana. Una due giorni ricca di colori e fiori, quella che ha visto coinvolta la città nel weekend del 10 e 11 giugno. Un appuntamento che si rinnova ogni anno e che coinvolge artisti e pubblico, che si ritrovano intorno a delle vere e proprie opere d’arte su strada, realizzate con fiori variopinti.

Le tematiche dei disegni sono varie: si passa dal tema religioso a quello sportivo, dai ritratti ai paesaggi naturali. Un lavoro non indifferente, che richiede tanta pazienza e maestria, data la delicatezza degli strumenti utilizzati per “dipingere”. Grandi e piccini si aiutano a vicenda nella complessa realizzazione dei quadri, tutti dalle misure piuttosto considerevoli.

Le opere sono collocate per la gran parte lungo Via della Repubblica, la quale per l’occasione si trasforma in un tappeto floreale, percorribile dal pubblico lungo i marciapiedi laterali. Dopo l’ultimazione delle opere da parte degli artisti, a sera avviene il consueto passaggio proprio sopra i tappeti floreali delle Vie dell’Infiorata.

Oltre a Via della Repubblica, altri sono i punti di Itri che si colorano con le decorazioni floreali, tra i quali Piazza dell’Annunziata, dove all’ingresso della chiesa è stato realizzato un bellissimo ritratto di Gesù, realizzato anch’esso con petali di fiori. Nella fontana di Piazza A.Diaz, invece, è stata realizzata una particolare installazione, fatta di ombrelli a pelo d’acqua, all’interno dei quali sono stati posti dei vasi di fiori.

Dopo la processione e il passaggio sui tappeti floreali, il week end dell’Infiorata si conclude con la premiazione del concorso artistico “Il quadro più bello”, che stabilisce qual è stato il lavoro migliore tra tutte le tele floreali composte dai piccoli e grandi artisti.