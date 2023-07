“INFO-MARE 103e5’, appuntamento radiofonico della Guardia Costiera in collaborazione con Radio Show Italia 103e5

By

Torna “INFO-MARE103e5” per il 6° anno consecutivo, come di consueto nel primo weekend di luglio.

Appuntamenti radiofonici con le notizie di pubblica utilità per vivere il mare sulla Riviera di Ulisse sulle frequenze di Radio Show Italia 103e5, programmati per tutta l’estate alle ore 9.45, 11.45 e 17.45.

Le ore 17.45 sono la novità di quest’anno: nell’appuntamento serale saranno trattate le informazioni per la giornata successiva di mare.

INFO-MARE 103e5 rappresenta uno strumento efficace di comunicazione utile al fine di avere la conoscenza del meteo-mar di giornata e pianificare al meglio la propria navigazione.

Da oggi è possibile sintonizzarsi su Radio Show Italia103e5 ed ascoltare giorno per giorno, attraverso la voce degli ufficiali della Guardia Costiera, gli aggiornamenti di INFO-MARE103e5, in modo da programmare al meglio e godervi le bellezze del litorale sud del Lazio e delle isole di Ponza e Ventotene in tutta serenità e sicurezza.

Novità anche per i nostri lettori, grazie alla collaborazione con la radio, per chi non avesse modo di ascoltare INFO-MARE sulle frequenze è possibile consultarlo tramite la nuova sezione dedicata.

Ascolta la promo

Le FREQUENZE di RADIO SHOW ITALIA 103e5

GAETA, FORMIA, MINTURNO FM 103.5

SPERLONGA FM 95.5 – 89.9 – 103.5

FONDI, MONTE SAN BIAGIO FM 103.5 – 103.3

TERRACINA FM 89.9

ITRI FM 95.5 – 103.3 – 103.5

LENOLA, CAMPODIMELE FM 89.9

Copertura in DAB sulle province di Roma e Latina