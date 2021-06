Inizia la stagione del confronto e dell’ascolto per la coalizione guidata dal candidato Luca Magliozzi

Ascolto e confronto saranno i cardini della campagna elettorale del candidato sindaco di Formia, Luca Magliozzi.

Ne dà annuncio lo stesso Magliozzi che, delineando le linee guida della sfida elettorale, spiega: “Saremo tra i cittadini, ascoltando quello che hanno da raccontare. Vogliamo una campagna elettorale dove i quartieri siano protagonisti. Non imporremo la nostra visione di città, ma piuttosto la costruiremo insieme a quanti la vivono. Saremo promotori della stagione dell’ascolto.

Il momento in cui presentiamo la mia candidatura a Sindaco è difficile, ma grazie al rapido dispiegarsi della campagna vaccinale possiamo confidare che il peggio sia alle spalle. Si apre un orizzonte di opportunità, con le scelte giuste e con il programma di investimenti Next Generation EU possiamo puntare a una crescita economica e a un percorso di modernizzazione di Formia.

Al tempo stesso dovremo sostenere le persone e i gruppi sociali più fragili colpiti dalla pandemia, la crescita deve essere inclusiva. Investimenti, pubblici e privati, per tornare a crescere, per aumentare la partecipazione delle donne e dei giovani al mercato del lavoro.

Digitalizzare la macchina amministrativa per garantire maggiori e migliori servizi ai cittadini, valorizzazione del patrimonio di bellezza, cultura e qualità della vita per cogliere i benefici economici del turismo, investimenti per una mobilità sostenibile e un patto ambientale per Formia sono solo alcuni dei temi che porteremo avanti in questa stagione elettorale”.

Priorità che saranno comunicate e divulgate attraverso un confronto aperto e franco con la stampa locale.

In questo senso, infatti, giovedì 1 luglio avrà luogo, sulla pagina Facebook del candidato alla carica di sindaco di Formia, Luca Magliozzi, il primo di questi appuntamenti.

Una conversazione live in diretta con la giornalista Graziella Di Mambro, sui temi e il futuro di Formia, che apre ad anticipa la serie di interviste che il candidato Luca Magliozzi rilascerà ai media locali.