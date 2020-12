Iniziativa di solidarietà anti covid-19 del Consiglio d’Istituto dell’Istituto Comprensivo “V. Pollione” di Formia

Si tratta di un “dono di Natale” particolare quello firmato dal Consiglio d’Istituto dell’Istituto Comprensivo “V. Pollione” di Formia. L’importante organo collegiale della scuola ha condiviso e approvato infatti l’istituzione di un fondo, dove versare a titolo puramente libero e volontario un pur minimo contributo che potrebbe permettere l’effettuazione dei tamponi a quelle in famiglie, in situazione di quarantena e impossibilitate a provvedere con le proprie risorse economiche.

L’iniziativa di solidarietà nasce alla luce delle estreme difficoltà derivate e derivanti dalla decisione della AUSL di non effettuare tamponi a studenti e personale scolastico in quarantena, come da Linee guida diffuse e come verificatosi in varie situazioni che sono state vissute nell’ Istituto Comprensivo.

La stessa è stata spiegata ai Genitori, agli studenti, al personale scolastico, alla comunità attraverso una lettera, la quale, pubblicata integralmente sul sito istituzionale della scuola – www.icpollione.it – evidenzia che l’intento di questa azione è quello di continuare ad affrontare insieme azioni connesse alla prevenzione della diffusione del COVID-19, ponendosi sempre nella condizione di ascoltare i bisogni e rispondere ad ogni situazione con coerenza, impegno e nei limiti delle possibilità che la Scuola può esprimere.

Il contributo dovrebbe essere versato sull’IBAN dell’Istituto (reperibile sulla lettera pubblicata sul sito istituzionale, utilizzando in modo specifico la causale “Emergenza Covid 19. Donazione per esecuzione tamponi”. La direzione amministrativa avrà cura di gestire gli adempimenti.

Nel caso in cui il contributo non venisse utilizzato per l’esecuzione dei tamponi perché, come ci si augura, sia stato superato il periodo critico, esso verrà investito comunque ai fini della sicurezza e igiene per alunni e personale scolastico.

Nell’occasione il Consiglio d’Istituto porge un augurio di Sereno Natale.