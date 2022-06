“Insieme per dare valore ai valori”, il 25 e 26 giugno il raduno ANPS

Nei giorni 25 e 26 giugno 2022 si terrà presso Pontedera (PI), l’VIII raduno nazionale dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato con lo slogan “Insieme per dare valore ai valori”.

Due giorni ricchi di eventi per ricordare l’importanza delle attività dell’ANPS nel coltivare la memoria della Polizia di Stato e nel supporto quotidiano dei volontari al sistema della Protezione Civile Nazionale.

Uomini e donne uniti dal senso di appartenenza e di reciproca solidarietà, vicini alla gente ieri come oggi, che continuano ad offrire il proprio contributo alla società civile.

La mattina di sabato 25 giugno, in Piazza Martiri della Libertà di Pontedera, saranno allestiti gli stand delle Specialità e dell’ANPS per la divulgazione di materiale informativo e verranno esposte le auto storiche insieme alla Lamborghini della Polizia.

Nel pomeriggio verrà deposta una corona d’alloro ai caduti in piazza Garibaldi e successivamente, conclusa la messa solenne in Duomo, si terrà il concerto della Banda musicale della Polizia di Stato.

Domenica 26 giugno, allo stadio ” Ettore Mannucci”, alla presenza del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Lamberto Giannini, si terrà la sfilata delle sezioni dell’Associazione nazionale della Polizia di Stato provenienti da tutta Italia. Al temine il Capo della Polizia Prefetto Giannini, nominerà due poliziotti ad honorem: personalità della società civile che con il loro esempio di vita hanno incarnato i valori della Polizia di Stato e con il loro operato sono state vicine alle persone più fragili.

L’Associazione Nazionale della Polizia di Stato (ANPS), nata come Associazione del Corpo delle Guardie di P.S., è nata il 30 settembre del 1968. Nel 1970 è stata eretta come Ente Morale con Decreto n. 820. Ne fanno parte Poliziotti in quiescenza e in servizio, Soci simpatizzanti, onorari, benemeriti e sostenitori. Tra i Soci onorari vengono compresi gli ex Capi della Polizia, i Vice Capi, i Prefetti e i Questori in sede, le Medaglie d’Oro, e i Grandi Invalidi di guerra e per servizio, appartenenti all’Amministrazione della P.S.. Il Capo della Polizia in carica è il Presidente Onorario del Sodalizio. Uno degli obbiettivi principali della nostra Associazione è quello di custodire il patrimonio storico-culturale creato dai Soci “anziani” e trasmetterlo alle nuove generazioni, così da poter conservare intatte le tradizioni ed i valori della Polizia di Stato e mantenere sempre vivo il legame di reciproca solidarietà.

A tale sfilata saranno presenti anche le Sezioni dell’ANPS di Latina e di Formia, le quali, nelle realtà locali, nel rispetto delle necessità del territorio e della sensibilità e competenze degli iscritti, svolgono attività istituzionale di rappresentanza in tutte le manifestazioni civili e religiose. Hanno, inoltre, in attivo un Gruppo di Protezione Civile, che offre assistenza ai propri iscritti, organizza diverse attività ricreative e continuerà nel tempo a dare il proprio contributo alla cittadinanza.