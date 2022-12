Internet, saluto postumo di Piero Angela è post più popolare su Facebook. La pagina Visit Formia nella top 10

È di Piero Angela il post più popolare su Facebook nel 2022; di Fedez su Instagram.

Il contenuto a firma del conduttore scomparso è stato pubblicato dall’account di Superquark, programma Rai da lui ideato nel 1995 e a cui Piero Angela ha deciso di affidare un saluto postumo ai telespettatori, e ha totalizzato oltre 954mila interazioni, tra le quali spiccano 197mila condivisioni. Sull’altra piattaforma di casa Meta, invece, risuonano tutti altri numeri. Secondo il report di DeRev, società di comunicazione e strategia digitale, che ha fotografato l’anno degli italiani dal punto di vista dei social media, il post con più interazioni (3milioni e 986mila) è stato pubblicato da Fedez il 24 marzo e annunciava la scoperta della sua malattia.

LA TOP 10 DI FACEBOOK – Secondo l’analisi di DeRev, oltre il saluto di Piero Angela, la classifica dei post più popolari su Facebook denota come gli italiani siano propensi a premiare i contenuti che raccontano storie di vita personali.

Al secondo e terzo posto, infatti, si trova Benedetta Rossi (Fatto in casa da Benedetta), nota per le sue ricette di cucina, che tuttavia conquista il podio in due posizioni su tre con la condivisione di due momenti privati: il suo 50esimo compleanno (938.384 interazioni) e una foto dall’ospedale per testimoniare un intervento riuscito (858.347 interazioni). Scorrendo le successive posizioni troviamo una clip proveniente da Italia’s Got Talent e postata da Sky (839.121 interazioni); il bacio Hunziker – Ramazzotti pubblicato dalla conduttrice (674.188 interazioni) e l’addio di Casa Surace a nonna Rosetta (657.771 interazioni).

Proessione S. Giovanni Pagina Visit Formia

Nelle ultime quattro posizioni della top 10 ci sono la processione per i festeggiamenti di san Giovanni Battista condivisa su Facebook dalla pagina Visit Formia (560.649 interazioni), la vittoria ai Mondiali di basket della Nazionale italiana con sindrome di Down (495.285 interazioni) pubblicata da Eurosport Italia, un video su una controversia tra un ristoratore e due carabinieri relativa ai controlli sui Green Pass, postato dalla pagina Barlett E AVEST il 29 gennaio scorso (426.432 interazioni), e un post di stampo tradizionale per la piattaforma, della tipologia con foto e frase a effetto, condiviso dalla pagina Motori.News a difesa dell’operato delle forze di Polizia impegnate nella sicurezza stradale