“Interrogo i libri e mi rispondono”, ospite l’attore Stefano Fresi

Mercoledì 13 aprile 2022, a conclusione del Progetto “Interrogo i libri e mi rispondono”, il Liceo “Alessandro Manzoni” di Latina ospiterà l’attore Stefano Fresi.

A fare gli “onori di casa” saranno proprio gli studenti delle classi quinte che, dopo il saluto di benvenuto a Fresi da parte del Dirigente Scolastico dell’Istituto, prof.ssa Paola Di Veroli, intervisteranno l’attore attraverso un’emozionante percorso di Musica, Parole e Cinema, temi centrali del percorso didattico che ha visto protagonisti gli studenti dell’Istituto, attraverso incontri on line con i docenti referenti del progetto, Annapaola Martella, Laura Bologni e Fabio Arduini.

Gli studenti hanno potuto riflettere e soffermarsi sull’importanza delle parole, sulla bellezza della Musica e la magia del Cinema.

L’attore di “Smetto questo voglio”, “Lasciarsi un giorno a Roma” e di tantissimi altri film di successo dialogherà con gli studenti nell’Aula Magna del Liceo, che accoglierà l’artista nella mattinata di mercoledì prima delle vacanze di Pasqua per vivere insieme alle classi quinte uno straordinario momento in presenza, ben augurale soprattutto per la maturità che i ragazzi dovranno affrontare tra qualche mese.

Stefano Fresi è un attore, compositore e doppiatore italiano nato a Roma il 16 luglio del 1974, e diventato incredibilmente celebre e riconosciuto sia nell’ambito del grande schermo, sia nel mercato televisivo. Attraverso una personalità e una versatilità che sono sempre state riconosciute all’attore italiano nato a Roma, Stefano Fresi è stato in grado di conquistare rapidamente il mercato cinematografico e televisivo italiano sulla base di una serie di interpretazioni di grandissimo valore, tra cui spiccano quelle all’interno della trilogia di Smetto quando voglio che vede la regia di Sidney Sibilia.

Il suo primissimo ruolo cinematografico c’è nel 2005, con l’interpretazione all’interno del film Romanzo Criminale di Michele Placido.

L’attore aveva già recitato all’interno della serie televisiva Un medico in famiglia, interpretando il ruolo di Rosalbo. Maturando un successo sempre più considerevole, dettato soprattutto dalla collaborazione con alcuni registi di grandissimo valore, Stefano Fresi è stato in grado di ottenere un grandissimo successo dal punto di vista cinematografico e televisivo, per poi sbarcare anche nel mondo del doppiaggio attraverso la realizzazione della voce di Pumbaa nel film Disney il Re Leone. A Stefano Fresi si deve la realizzazione del Jingle della RAI in onda dal 2010.