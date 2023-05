Interventi chirurgici: facciamo chiarezza sull’ortognatica

La chirurgia ortognatica, chiamata anche chirurgia dei mascellari, è una branca della chirurgia maxillo-facciale che ha lo scopo di intervenire in caso di difetti riguardanti la mandibola o la mascella.

Si tratta di due parti del viso che ne delineano la forma e lo rendono armonioso. Qualora subentrassero traumi, malformazioni congenite o anomalie durante la fase di sviluppo, intervenire tempestivamente è importante per evitare che subentrino particolari problematiche come quelle, per esempio, legate alla masticazione dovute alla malocclusione della mandibola.





A chi rivolgersi per un intervento di chirurgia ortognatica

Qualora si avesse necessità di ricorrere alla chirurgia ortognatica è fondamentale rivolgersi a professionisti del settore che sappiano consigliare il paziente e trovare la soluzione che possa rivelarsi risolutiva per il problema riscontrato.

In questo scenario, una delle figure di riferimento è il Dott. Gianpaolo Tartaro, specializzato in diverse branche della chirurgia, tra cui quella maxillo-facciale che, grazie alla pluriennale esperienza acquisita sia in Italia che all’estero, e alla continua ricerca a cui dedica costantemente parte del suo tempo, è divenuto uno dei principali esperti in questo campo.

Per disporre di una panoramica dettagliata in merito e capire in che modo sia possibile intervenire a seconda del difetto o della malformazione di cui si è affetti, è possibile consultare l’approfondimento dedicato “Chirurgia ortognatica cos’è e come viene applicata” presente sul sito ufficiale del Dott. Tartaro, Gianpaolotartaro.it.





Come la Virtual Surgical Planning ha cambiato la chirurgia ortognatica

Scegliere di ricorrere alla chirurgia ortognatica è un passo importante per ritrovare il proprio benessere, in particolare se l’anomalia o la malformazione del volto risultano invalidanti, andando quindi a compromettere la qualità della vita.

Oggi, grazie ai continui progressi registrati in campo medico, le tecniche impiegate per questa tipologia di interventi sono particolarmente innovative e permettono l’utilizzo di strumenti sempre più precisi che consentono di raggiungere risultati ottimali.

Una delle tecnologie più all’avanguardia impiegate dai massimi esperti del settore è la Virtual Surgical Planning, ovvero la pianificazione chirurgia virtuale che permette di visualizzare in 3D la parte anatomica su cui intervenire, in questo caso quella del viso.

In tal modo, il chirurgo avrà una visione ancora più chiara del problema e potrà personalizzare con la massima attenzione l’operazione a cui verrà sottoposto il paziente. Si tratta quindi di un approccio innovativo che consente di semplificare tutte le fasi dell’intervento di chirurgia ortognatica.

Chirurgia ortognatica: cosa succede nel pre e post operatorio?



Prima di procedere a effettuare un intervento di chirurgia ortognatica, il professionista sottoporrà il paziente a visite specialistiche, necessarie per individuare con chiarezza il problema e scegliere, successivamente, come intervenire e quale tecnica utilizzare per raggiungere l’obiettivo precedentemente stabilito.

In seguito, in caso per esempio si dovesse intervenire per correggere una malformazione del volto che porta ad una chiusura non corretta della bocca (in cui l’arcata dentale superiore e quella inferiore non combaciano), potrà essere utile richiedere un consulto con altri specialisti per concordare la tecnica migliore con cui risolvere il problema, al fine di garantire la piena funzionalità della mandibola.

La malocclusione dentale è una delle malformazioni congenite più comuni che non è solo un’alterazione che va ad incidere sull’estetica del viso ma, con il passare del tempo, va a compromettere anche le funzioni di masticazione e di pronuncia, andando quindi ad inficiare sulla qualità della vita.

Intervenire tempestivamente è quindi la soluzione ottimale per correggere il difetto in modo definitivo. A seguito dell’intervento, il paziente verrà seguito per tutto il decorso post operatorio fino alla completa guarigione.