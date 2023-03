Investimenti finanziari: ecco gli asset più interessanti del momento secondo gli analisti

Nel corso degli ultimi tre anni il mondo è stato scosso da una serie di eventi che anno avuto effetti molto pesanti nella vita delle persone. Siamo passati da una pandemia alla guerra, passando per la crisi energetica e l’inarrestabile galoppata dell’inflazione. Le ripercussioni ci sono state anche sull’economia e sui mercati finanziari. Per molti mesi si è parlato di un’inevitabile recessione, ma nelle ultime settimane filtra un po’ più di ottimismo, anche se il quadro generale rimane complicato.

Lo scenario attuale appare una vera e propria sfida per gli investimenti finanziari. Le opportunità non mancano, ma bisogna essere più bravi che mai per individuarle e coglierle. La maggiore parte degli investitori, soprattutto in un Paese che ama poco il rischio come l’Italia, tenderà a mantenere un approccio difensivo, ma c’è anche chi cercherà di scoprire gli asset più interessanti: scopriamo cosa dicono gli analisti in merito.

Come prepararsi per affrontare il mondo degli investimenti finanziari

Come abbiamo detto, la situazione attuale è ancora caratterizzata da grande incertezza. Gli ultimi dati macroeconomici sono più positivi del previsto, ma questo non significa che ci si possa rilassare. Ma al di là di questo, una delle cose che ha stupito di più in questi anni è che, nonostante le enormi difficoltà sui mercati, il numero delle persone che hanno iniziato ad usare le piattaforme di investimento online ha continuato ad aumentare.

Chiaramente gli aspiranti trader prima di mettere in atto le loro mosse dovrebbero prepararsi in modo adeguato. Per fortuna oggi è possibile imparare a investire facilmente grazie ad alcuni strumenti messi a disposizione dal web come, per esempio, la guida pubblicata sul sito borsamercato.com, portale di riferimento nell’ambito della formazione finanziaria tra i più apprezzati dagli utenti. La fase di studio è fondamentale per poter affrontare nel modo giusto questa nuova avventura, che prosegue con la scelta del broker (ovviamente regolamentato) e con l’apertura dell’account di trading, prima di passare alla fase operativa.

Gli asset migliori per gli investitori più prudenti

Riuscire ad indicare quali sono gli asset più interessanti è davvero difficile, non solo perché è complicato prevedere gli sviluppi della situazione attuale, ma anche perché molto dipende da quelli che sono gli obiettivi del singolo investitore. I più prudenti, come detto, sceglieranno di adottare strategie difensive, puntando su prodotti di risparmio sicuri, come ad esempio i buoni postali o i conti deposito, o su asset a rischio contenuto.

Tra questi è possibile menzionare l’oro, che si conferma come il bene rifugio per eccellenza, ed i titoli di Stato. Torna forte l’attenzione anche sul mercato obbligazionario, molto penalizzato nei mesi scorsi dalla corsa dell’inflazione. I rendimenti sono ancora alti, ma in molti casi il profilo di rischio si è attenuato. Considerando il fato che negli Stati Uniti la Fed ha cominciato la sua lotta all’inflazione molto prima rispetto alla Bce, gli analisti consigliano di cercare le occasioni migliori sul mercato USA.

Le migliori opportunità presenti oggi sui mercati

Anche sul mercato azionario ci sono opzioni interessanti per i più prudenti. I titoli anticiclici sono un’ottima base perché riescono a resistere anche ai momenti più difficili: si pensi ai titoli farmaceutici o a quelli delle aziende che offrono beni e servizi di prima necessità. L’inflazione inizia a scendere e forse le banche centrali ammorbidiranno le loro politiche, ma finché i tassi di interesse rimangono alti, i titoli bancari meritano di essere presi in seria considerazione.

Altri settori da seguire, ma qui il livello di rischio si alza un po’, sono quelli energetico (soprattutto le azioni delle compagnie attive nel campo delle rinnovabili), dei trasporti e dell’automotive. Ci si aspettava un rimbalzo importante dai titoli tecnologici, ma bisogna vedere come si riprenderanno le grandi del settore dopo i licenziamenti di massa dei mesi scorsi. Chi ha un portafoglio ben bilanciato potrebbe dare un’occhiata anche alle criptovalute, che sembrano in netta ripresa dopo un 2022 davvero pessimo.