Investimento a Roma Termini, traffico rallentato per accertamenti dell’Autorità Giudiziaria

Inizio evento – ore 17:15

Il traffico è rallentato per accertamenti dell’Autorità Giudiziaria a Roma Termini.

I treni Alta Velocità, InterCity e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 15 minuti.

InterCity 591 Roma Termini (17:26) – Salerno (20:30)

Il treno oggi è cancellato.

I passeggeri diretti ad Aversa e Napoli Centrale possono utilizzare il treno FR 9421 in partenza da Roma Termini alle ore 17:35 e in arrivo a Napoli Centrale alle ore 18:48 e proseguire per Aversa con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

I passeggeri diretti a Latina e Formia possono utilizzare il treno R 21087 in partenza da Roma Termini alle ore 17:56 e in arrivo a Latina alle ore 18:30 e Formia alle ore 19:19.

I passeggeri diretti a Salerno possono utilizzare il treno FR 9543 in partenza da Roma Termini alle ore 18:00 e in arrivo a Salerno alle ore 20:05.

Seguono aggiornamenti.