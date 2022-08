Isola ecologica: ampliata la fascia oraria per il conferimento dei rifiuti

Importanti novità sono state introdotte dall’Amministrazione Leccese per agevolare il conferimento dei rifiuti da parte di residenti e turisti. A partire da venerdì 12 agosto, di concerto con la società Del Prete, sarà attivo un servizio di conferimento dei rifiuti presso l’isola ecologica adiacente al Centro di raccolta (Via Lungomare Caboto 88), che consentirà lo smaltimento per qualsiasi tipologia di frazione differenziata (eccetto indifferenziata), dalle 8:00 alle 22:00, 7 giorni su 7, fino al prossimo 15 settembre.

«Grazie all’isola ecologica – spiega il Sindaco dott. Cristian Leccese – consentiamo a residenti e turisti di conferire i rifiuti anche al di fuori dei giorni ed orari previsti in aggiunta al servizio già espletato presso la propria abitazione. Rispondiamo alle esigenze di tutti implementando così un servizio che, soprattutto nel periodo estivo, necessita di un potenziamento. La finalità è quella di offrire un ulteriore punto di raccolta dei rifiuti per rendere la nostra città sempre più accogliente e pulita. Uno strumento che incentiva al rispetto delle regole e alla cura e valorizzazione dell’ambiente, quale patrimonio prezioso da tutelare e salvaguardare. Faccio infine un appello al senso civico affinché venga espletato un corretto conferimento dei rifiuti. Oltre all’attivazione dell’isola ecologica – conclude Leccese – si rafforzano e intensificano i controlli elevando sanzioni nei confronti dei furbetti e di chi non ha rispetto per l’ambiente che ci circonda».

«Attraverso l’attivazione di questo nuovo servizio – spiega l’Assessore all’Ambiente e al Servizio integrato dei rifiuti, Diego Santoro – proseguiamo con un’ulteriore azione concreta nella lotta all’abbandono dei rifiuti. L’apertura dell’isola ecologica, per qualsiasi tipologia di frazione differenziata (eccetto indifferenziata), 7 giorni su 7, dimostra l’attenzione che poniamo quotidianamente rispetto alle richieste dei cittadini – residenti, turisti e pendolari -, fornendo contemporaneamente un miglioramento del servizio. La presenza di videosorveglianza, inoltre, consentirà di controllare l’esattezza del conferimento e di punire, qualora se ne ravvisi il bisogno, eventuali utilizzi scorretti. Ma il nostro operato non si limita qui: in questo periodo estivo, infatti, abbiamo rafforzato il servizio di raccolta porta a porta, aggiungendo anche il ritiro pomeridiano. Il nostro impegno continuerà ad essere assiduo, ma speriamo e confidiamo sempre nella collaborazione e nella risposta diligente dei cittadini, sia nel corretto utilizzo del nuovo servizio che nell’accuratezza del conferimento quotidiano dei rifiuti, segnalando anche agli uffici preposti il verificarsi di situazioni indecorose».