Italgas porta Picarro a Gaeta. Tecnologia all’avanguardia per il controllo delle reti del gas

Nella mattinata odierna, il Sindaco di Gaeta, dottor Cristian Leccese, ha incontrato una delegazione di Italgas, società concessionaria del servizio di distribuzione cittadina del gas naturale. L’iniziativa ha avuto lo scopo di illustrare le modalità operative adottate dall’azienda nell’esercizio della rete cittadina, con particolare riferimento alle tecniche di monitoraggio delle condotte e di ricerca preventiva delle dispersioni attraverso tecnologie all’avanguardia.

Nello specifico, Italgas ha presentato Picarro Surveyor, attualmente la tecnologia più all’avanguardia nel campo delle attività di monitoraggio delle reti gas. Il sistema consiste in una sofisticata sensing technology che, rispetto alle tecnologie tradizionali, offre importanti vantaggi in termini di rapidità di svolgimento e di ampiezza delle aree sottoposte a controllo. Montata sugli automezzi di servizio, infatti, garantisce una sensibilità di rilevazione della presenza di gas nell’aria di tre ordini di grandezza superiori a quelli attualmente in uso dagli altri operatori del settore (parti per miliardo contro parti per milione).

Rispetto alla metodologia tradizionale, inoltre, questa non impone al veicolo di seguire il tracciato della tubazione interrata, ovviando così al problema di possibili ostacoli presenti lungo il percorso (come, ad esempio, le auto parcheggiate) e amplia in maniera esponenziale il volume dell’area monitorata (150-200 metri di larghezza e 5-8 metri in altezza contro 1-2 metri e 10-20 centimetri).

Il software è in grado poi di rilevare non solo la presenza di metano ma anche di etano, restituendo in questo modo un dato più accurato circa la quantità di molecole di gas presenti nell’aria. Un dato che, incrociato con le informazioni relative alla direzione e alla velocità del vento e con le rilevazioni geo-referenziate, consente di fornire in tempi estremamente rapidi e con grande precisione la localizzazione della possibile origine della dispersione.

L’adozione della tecnologia rientra nel più ampio percorso di digitalizzazione di asset e processi che Italgas porta avanti ormai da anni, finalizzato a fornire un servizio sempre più efficiente, sostenibile e sicuro per le comunità e i territori in cui opera. Picarro, in particolare, ha permesso di conseguire importanti risultati sin dalla sua introduzione, consentendo di controllare complessivamente una quantità di chilometri di rete pari al 150% in più rispetto agli standard minimi indicati dall’autorità di regolazione.

«Ringrazio Italgas – ha commentato il Sindaco Cristian Leccese – per averci illustrato le modalità operative adottate qui a Gaeta, e in modo particolare per aver presentato “Picarro Surveyor”, un sistema all’avanguardia che utilizza la digitalizzazione al fine di monitorare le condotte e ricercare preventivamente le dispersioni, con maggiore sensibilità, velocità, precisione ed efficienza. Un software “intelligente”, che conferma l’impegno di Italgas relativo alla sicurezza, all’impiego di nuove tecnologie e, attraverso la riduzione di emissioni, all’attenzione per l’ambiente, tematiche prioritarie anche nel nostro programma di mandato, sposate in pieno dall’Amministrazione comunale. Il raggiungimento di risultati rilevanti è infatti sempre frutto di un lavoro di squadra, in cui ognuno fa la propria parte e mette in campo tutti i mezzi a disposizione per centrare l’obiettivo. Proseguiamo, quindi, su questa strada con Italgas, ponendoci come prossimo step il potenziamento del servizio nelle periferie e nelle zone attualmente non raggiunte».