Italia Cup Laser a Formia, Un’altra città:” tanti atleti ma poca attenzione da parte dell’ Amministrazione”

“Il fine settimana appena trascorso ha visto la città di Formia essere lo scenario dell’Italia Cup Laser, dove più di cinquecento tra atleti, giudici e accompagnatori hanno soggiornato e gareggiato a Formia e nelle altre città del Golfo.

Un evento questo, nella filosofia da più parti reclamata a gran voce, che potrebbe essere volano per la famosa destagionalizzazione. Ma non tutto è andato come avrebbe dovuto: ci domandiamo come mai questo evento, che ricordiamo ha coinvolto atleti provenienti da tutta la penisola, non è stato patrocinato dal comune di Formia? Come mai le spiagge utilizzate per lo stallo delle imbarcazioni avevano in (bella) vista ancora i cumuli di sabbia con detriti e rifiuti messi agli angoli dalla FRZ e non smaltiti?

Siamo convinti che questi eventi siano un bel biglietto da visita per la nostra città e potrebbero riempire i mesi primaverili dando lavoro e respiro alle attività ricettive e ristorative dell’intero Golfo.

Oggi vogliamo ricordare quanti in consiglio comunale, abbiano affermato con convinzione e leggerezza che in fondo un Commissario Prefettizio non è diverso da un Sindaco, in questi mesi stiamo toccando con mano come tutto ciò non sia reale.

Il Commissario forse non conosce il territorio e l’importanza di questi eventi, ma anche i dirigenti che non hanno supportato il Commissario evadendo le varie richieste forse potrebbero collaborare in modo più attento per la città.

Quello di cui abbiamo parlato è solo il primo evento in programma, nei prossimi mesi ne seguiranno altri e facciamo appello al Commissario e ai dirigenti dei settori interessati del nostro Comune affinché si dia il massimo supporto alle Associazioni e agli organizzatori per accogliere atleti che solcheranno i nostri mari, nella nostra Formia pulita, curata e decorosa.”

Movimento politico Un’altra città