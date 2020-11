E’ stata pubblicata nella giornata di oggi 3 novembre l’ordinanza emanata dal Sindaco di Itri, Antonio Fargiorgio, con cui il Comune ha aderito alla campagna “no mozziconi a terra”. Nei luoghi pubblici più frequentati, sono comparsi dei raccoglitori di cicche che andranno utilizzati per porre fine al malvezzo di buttare a terra i residui delle sigarette, una volta consumate.

L’ordinanza prevede delle sanzioni in caso di accertamento delle trasgressioni al divieto e la prescrizione ai titolari di attività commerciali di munirsi di apposito raccoglitore proprio per evitare che le superfici immediatamente antistanti o adiacenti i loro esercizi possano essere sporcate, con un danno evidente all’ambiente.

Il provvedimento emesso si pone lungo il percorso di un doveroso rispetto e di una necessaria tutela dell’ambiente, che l’Amministrazione Comunale di Itri ha fatto proprio in questi ultimi quattro anni.

Un’attenzione che ha portato al raggiungimento di livelli di eccellenza nella raccolta differenziata dei rifiuti, con continui riconoscimenti ricevuti dalle Autorità ed Enti competenti, facendo del Comune di Itri un esempio da seguire nell’intera regione Lazio.

Il Sindaco si dice soddisfatto di questo provvedimento, che si pone si come obiettivo primario quello di tutelare l’ambiente evitando gli impatti deleteri che questo tipo di rifiuti inevitabilmente genera, ma anche lo scopo di invitare i cittadini ad adottare stili e comportamenti di vita più corretti.

Ecco l’ordinanza