In data odierna, i carabinieri della locale stazione, al termine di attività di indagine, hanno deferito in s.l. all’autorità giudiziaria un 31enne del luogo per i reati di cui agli artt. 582 e 583 C.P. (lesioni personali gravi), per aver cagionato, durante una lite sorta per futili motivi, una frattura orbitale all’occhio sinistro ad un uomo di 62 anni, costringendolo a ricorrere alle cure ospedaliere del pronto soccorso di formia, oove le lesioni venivano giudicate guaribili in 40 giorni s.c..