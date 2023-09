Itri, minaccia violenza e resistenza a pubblico ufficiale: arrestato 24enne

Nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto ai reati contro la persona, i militari della Stazione Carabinieri di Itri hanno arrestato in flagranza di reato un 24enne resosi responsabile di minaccia, violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Nello specifico, il 15 settembre, i militari dell’Arma si erano prontamente recati presso l’abitazione del richiedente il quale, a causa di un diverbio scaturito per futili motivi, era stato percosso dal fratello maggiore convivente. Quest’ultimo, la cui ira non si era ancora placata, si scagliava finanche contro i militari non appena questi accedevano presso la sua abitazione. All’esito delle fasi concitate volte ad

interrompere la violenza del giovane, nel corso delle quali i militari venivano feriti da pugni e calci, si è proceduto al suo arresto, ponendolo così a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.