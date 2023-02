Itri, scontro tra due moto: 3 morti

Alle 16.30 circa di oggi 18 febbraio, il personale operativo dei Vigili del Fuoco del Comando di Latina, è intervenuto nel Comune di Itri a seguito segnalazioni, giunte al NUE112, riguardo un incidente stradale.

Sul posto, in Strada Regionale 82 nei pressi del Santuario Maria Santissima della Civita, la squadra territoriale vvf di Gaeta constatava la presenza di due moto incidentate, per cause in fase di accertamento da parte delle ff.oo.

A causa di tale evento perdevano la vita i 3 occupanti delle due moto, due uomini ed una donna.

L’ intervento dei Vigili del Fuoco si è reso necessario per recuperare la salma di uno dei tre motociclisti che, a seguito dell’impatto, era finita in una scarpata adiacente la strada. Per tale operazione si utilizzavano attrezzature specifiche in dotazione alle squadre vvf.

Le persone decedute risultano essere due della zona ed una della provincia di Frosinone. Sul posto, rispettivamente per le proprie competenze, personale sanitario del 118 e carabinieri.

