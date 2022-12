Itri, tentato furto al supermercato: identificati e denunciati gli autori

Proseguono con incisività i servizi del controllo del territorio posti in essere dalla Compagnia Carabinieri di Formia finalizzati alla prevenzione dei reati in genere, con particolare riferimento a servizi mirati al controllo di reato contro il patrimonio. A conclusione di mirate attività investigative da parte dei militari della Compagnia Carabinieri di Formia, sono stati raccolti e sottoposti al vaglio dell’Autorità Giudiziaria di Cassino una serie di elementi a carico di alcuni soggetti ritenuti autori di recenti reati.

Nello specifico, i militari della Stazione CC di Itri, hanno denunciato due giovani di Itri cl. 1986 e 2000 per essere stati identificati quali autori del tentato furto commesso la sera del 28.11.2022 ai danni del supermercato SIGM. I predetti, dopo aver danneggiato la porta di accesso, si sono introdotti all’interno del supermercato per asportare il denaro dalle casse non riuscendovi per essere stati messi in fuga dall’allarme;