ITS Academy Gaeta: alla scoperta dell’Istituto Superiore di tecnologia per il mare

Si è tenuto oggi a Gaeta l’open day dedicato alla stampa dell’ ITS Academy Fondazione “G. Caboto”, l’istituto tecnico superiore di tecnologia per il mare.

L’incontro, avvenuto presso il Palazzo della Cultura di Gaeta, si è incentrato sulla presentazione e scoperta di una realtà importante per la formazione di lavoratori nel settore delle tecnologie per il mare. Una scuola dedicata a coloro i quali ambiscono ad apprendere le pratiche relative alle professioni di bordo, dalla navigazione alla logistica.

Di spiegare e introduttore l’offerta formativa e le caratteristiche dell’ITS Academy, se n’è occupato il direttore generale Clemente Borrelli. L’istituto, con sedi a Gaeta e Civitavecchia, offre sette diversi corsi dedicati a giovani (e in alcuni casi ai meno giovani), che aspirano a lavorare nel settore: Ufficiale di Coperta, Ufficiale di Navigazione per il Diporto, Transport and Logistic Planner, Servizi di Bordo, Logistica Integrata e Spedizioni, Ufficiale di Macchina, Service Manager per il Diporto.

Uno step successivo da compiere dopo gli studi superiori e che, come sottolineato da Clemente Borrelli “garantisce un’enorme possibilità per coloro i quali vogliano intraprendere questo tipo di carriera, dal momento che le associazioni fondatrici costituiscono una garanzia praticamente certa di occupazione futura, come dimostrato dalle indagini condotte”.

Su questi e altri punti si è concentrato l’incontro di questa mattina, che è proseguito con l’esplorazione delle aule dell’istituto e delle risorse tecnologiche messe a disposizione degli allievi per la formazione e la pratica, come i sofisticati simulatori di navigazione. La giornata si è poi conclusa con un’uscita in mare a bordo dell’imbarcazione “Caboto”, timonata dai ragazzi dell’istituto.

L’iniziativa “Experience” degli open day sarà attiva per i mesi di luglio e agosto, con moltissimi incontri per guidare gli interessati nell’iscrizione all’ITS Academy.

Una realtà che sta conoscendo un grande sviluppo proprio grazie all’impegno profuso nella promozione dell’immagine e all’investimento delle risorse, sostenuto dalle amministrazioni comunali, come testimoniato dalla futura apertura di una seconda sede a Gaeta dell’istituto, oltre al potenziamento di quelle già esistenti, per garantire una preparazione sempre migliore agli allievi dell’accademia.