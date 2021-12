La chiesa di Santa Lucia rinasce in Auditorium (VIDEO)

Dalla chiesa più antica nel cuore di Gaeta Medievale, nasce un nuovo centro culturale per la città. Grazie all’impegno della presidente dell’Associazione Tamburo Rosso Valentina Ferraiuolo e della delegata alle politiche sociali Lucia Maltempo, è stato inaugurato ieri l’Auditorium Santa Lucia.

L’auditorium ospiterà una scuola di musica e arte popolare, oltre che ad una varietà di laboratori ed eventi, aperto ad artisti, ragazzi e a tutte le associazioni del Golfo.

Gli eventi in programma presso l’Auditorium Santa Lucia



Come dichiarato dalla Maltempo: “Un sogno che si realizza, perché ci credevo e volevo fortemente un luogo di aggregazione per i ragazzi. Questo era lo scopo principale e ci siamo riusciti”.

Un segnale importante, anche per tutti gli artisti che nel periodo della pandemia si sono sentiti naufraghi ed ora trovano, come detto dalla Ferraiuolo, un porto sicuro in cui attraccare e ribadire il proprio impegno di mantenere vive le emozioni.

“Questa è la cultura che ci piace, la cultura di tutti e per tutti”: le parole del sindaco Cosmo Mitrano, presente all’inaugurazione dell’Auditorium.

Maria Concetta Valente