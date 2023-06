La città di Fondi ha ancora una volta dimostrato la sua eccellenza gastronomica grazie alla partecipazione di Giuseppe Terracciano della pizzeria “Maruzzella” al concorso nazionale “La città della pizza”.

Giuseppe ha presentato la sua incredibile pizza cavallo di battaglia “Fondanè”, preparata utilizzando solo i migliori prodotti del territorio. La sua pizza ha incantato i giudici del concorso con la sua combinazione di mozzarella di bufala, crema di fave, fonduta di pecorino, polvere di guanciale, chips di pecorino e olio extravergine di oliva.

Siamo molto fieri del lavoro svolto da Giuseppe per promuovere la cucina locale e per far conoscere la nostra città in tutta Italia.

La sua dedizione e passione per la pizza artigianale e i prodotti locali ci hanno portato un risultato splendido che è stato largamente apprezzato.

Soddisfazione espressa dal Sindaco di Fondi Beniamino Maschietto e dall’Assessore al Turismo Vincenzo Carnevale: “Desideriamo ringraziare Giuseppe per la sua attenzione ai dettagli e per la sua creatività che ha portato a una pizza così deliziosa. Siamo molto fortunati ad avere una tale eccellenza nella nostra comunità e la sua partecipazione al concorso nazionale ha reso la città di Fondi ancora più orgogliosa.

Ancora una volta, complimenti a Giuseppe”.