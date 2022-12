La Città di Gaeta rinnova il patto di amicizia con Frontignan La Peyrade nel 25° anniversario del gemellaggio

By

Gaeta, 7 dicembre 2022 – Venticinque anni di amicizia, condivisione e integrazione, pronti ad essere rinnovati e consolidati. Gaeta si appresta a celebrare il 25° anniversario del gemellaggio con la città francese di Frontignan La Peyrade, con la volontà di rafforzare e rinsaldare il patto stipulato da parte dei due Comuni, al fine di potenziare gli scambi mirati alla valorizzazione dei rispettivi territori comunali e alla migliore comprensione e cooperazione delle due Comunità cittadine.

La sottoscrizione del patto di gemellaggio risale al 21 agosto 1997, tra i Sindaci Silvio D’Amante e Pierre Bouldoire, per congiungere due Comunità accomunate dal culto per i Santi Cosma e Damiano e dalla presenza a Frontignan di numerose famiglie di immigrati di origine gaetana.

Da allora, gli incontri tra le due Città sono stati frequenti e costanti: ogni anno, il 26 settembre, una rappresentativa composta da amministratori comunali ed esponenti del Comitato di Gemellaggio “Frontignan La Peyrade – Gaeta”, partecipa a Gaeta alle cerimonie religiose per la Festività dei due Santi Medici; inoltre, l’8 giugno 2013, l’allora Primo Cittadino Cosmo Mitrano presenziò al rito per la collocazione delle statue dei Santi Cosma e Damiano nella chiesa di Saint Paul, mentre lo scorso 21 agosto, alla presenza del Sindaco Cristian Leccese, è stata posta una targa in ricordo di Paul e Maurice Gonthier-Maurin, tra gli artefici e sostenitori della firma dell’accordo.

Le celebrazioni si apriranno con la partecipazione della Delegazione francese, guidata dal Sindaco Michel Arrouy, allo spettacolo in programma per giovedì 8 dicembre, presso la Fontana di San Francesco, alle ore 18:00, arricchito dal concerto del Complesso Bandistico “Montano” di Gaeta, diretto dal M° Antonio Giuseppe Tomao (in caso di pioggia, il concerto si terrà nella Galleria Cavour).

Momento clou della visita sarà la cerimonia del rinnovo del patto di amicizia e di gemellaggio, prevista per venerdì 9 dicembre, alle 11:00, in Aula consiliare, attraverso l’approvazione e la sottoscrizione di un accordo di programma riguardante le attività culturali, scolastiche, folkloristiche, economiche, turistiche, sportive e di promozione dei rispettivi territori e dei loro prodotti tipici. Nel pomeriggio, alle 17:30, inoltre, l’Arcivescovo di Gaeta, Luigi Vari, presenzierà una Celebrazione eucaristica nella Chiesa di Santa Maria di Porto Salvo, Parrocchia dei SS. Cosma e Damiano, nel ricordo dei nostri emigrati.

«Siamo onorati – ha dichiarato il Sindaco, Cristian Leccese – di accogliere qui a Gaeta la Delegazione francese proveniente da Frontignan La Peyrade, guidata dal Sindaco Michel Arrouy e dalla Presidente del Comitato di Gemellaggio Rosemonde Artasone Ziri. Insieme, abbiamo manifestato il reciproco impegno e interesse nel consolidare ulteriormente il legame tra le due Comunità. Attraverso la nuova sottoscrizione del patto, in occasione del 25° anniversario del gemellaggio, ci impegniamo ad assumere iniziative e a realizzare interventi volti alla valorizzazione degli interscambi nei settori del turismo, della cultura, della scuola, del folklore, dello sport, dello sviluppo economico, della promozione del territorio e dei prodotti tipici locali, attuando una piena e costante collaborazione. Il nostro obiettivo è di suscitare e mantenere relazioni permanenti non solo tra le due Amministrazioni, ma anche e soprattutto tra le rispettive popolazioni, al fine di assicurare una migliore comprensione reciproca e una cooperazione efficace, sviluppando quel sentimento di fratellanza e di amicizia che è alla base della creazione dell’Europa Unita».