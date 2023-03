“La concorsopoli PD sbarca a Formia”, i chiarimenti del Sindaco

In riferimento all’articolo dal titolo “la concorsopoli PD sbarca a Formia”, l’Amministrazione comunale di Formia ritiene doveroso intervenire per ristabilire la correttezza di informazioni, nel rispetto dei lettori. “La vicenda concorsopoli che ha riguardato il comune di Allumiere in nessun modo può essere avvicinata al Comune di Formia”, chiarisce il sindaco Gianluca Taddeo che prosegue spiegando che “il Comune ha attuato una procedura di assunzione di un dirigente a tempo determinato per l’ufficio strategico del PNRR. All’esito della selezione per titoli e colloquio finale, è stato individuato il dott. Elpidio Bucci con pluriennale esperienza dirigenziale in vari enti”. A carico del dott. Bucci non risultano procedimenti giudiziari, né tantomeno condanne della Corte dei conti la quale, in verità, sembrerebbe aver emesso nei confronti del professionista soltanto un invito a dedurre. Dunque, non solo nessuna condanna, ma neppure apertura del procedimento giudiziario. In ogni caso – prosegue il sindaco Gianluca Taddeo – si tratta di questioni che non riguardano in alcun modo il nostro Comune. Pertanto ritengo inutilmente pretestuoso voler collegare la legittima scelta del Comune di Formia a questioni che non hanno con essa alcuna attinenza”. E’ l’uso strumentale e la diffusione di erronee informazioni che arreca un danno all’immagine della nostra Città, non certo chi conferisce incarichi attenendosi scrupolosamente alle prescrizioni e procedure di legge. Il sindaco Gianluca Taddeo conclude rassicurando sulla corretta scelta e nomina del professionista. Esprime, al contrario, seria preoccupazione che l’immagine del Comune e della Città di Formia possa essere danneggiata dalle gravi vicende giudiziarie in atto, riguardanti qualche ex amministratore (e loro congiunti), procedimenti giudiziari nei quali il Comune si vedrà costretto a costituirsi parte civile.

Comunicato stampa