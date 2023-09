La Coppa del 19° Scudetto per i 35 anni del Milan Club Gaeta

La Coppa Campioni d’Italia 2021/2022 super ospite d’onore per festeggiare questa storica ricorrenza.

Evento davvero irripetibile quello organizzato dal Milan Club Gaeta per festeggiare i suoi primi 35 anni di vita.

Sulla bellissima terrazza sul mare del Ristorante Magie dei Sapori, presso Torre San Vito Hotel Villaggio, venerdì 22 settembre alle 20:30 avrà luogo la Cena di Gala per festeggiare l’importante traguardo dei trentacinque anni insieme ad un’ospite d’eccezione in arrivo direttamente da Casa Milan: la Coppa Campioni d’Italia 2021/2022 vinta dal Milan il 22 maggio 2022 a Reggio Emilia in

occasione del 19° Scudetto.

L’evento sarà un lustro per l’intera città di Gaeta in quanto la Coppa sarà per la prima volta nella regione Lazio.

Una grande festa rossonera, organizzata per ricordare la prima storica iscrizione ufficiale all’Associazione Italiana Milan Clubs di questo polo del tifo milanista che risulta essere uno dei più importanti e organizzati del sud pontino e dintorni e che dopo tutti questi anni continua con le sue attività a mantenere alto e intenso il calore e il sostegno alla squadra grazie ai numerosi soci,

tifosissimi del diavolo rossonero che in tutti questi anni non hanno mai smesso di sostenere i colori della loro fede milanista.

Organizzato dal Milan Club Gaeta, in collaborazione con Pelle Milan, questo prestigioso evento mira, non solo a rivivere le emozioni di questi 35 anni, sottolineandone la valenza attraverso l’esclusiva esposizione del trofeo per tutta la serata di gala, ma soprattutto a garantire e sottolineare una identità solida a questa Associazione che da anni concede ai soci, al territorio e ai tifosi tutti un centro di aggregazione del tifo rossonero ma anche di una attività conviviale che si prefigura di unire al Milan e alla cultura della sportività aspetti culturali, sociale e di crescita per i giovani e per il territorio.

Per ulteriori informazioni circa le modalità di accesso, che data la caratura dell’evento sarà solo su prenotazione con una quota che prevede ingresso e cena, si rimanda al punto vendita ufficiale “Hair Spray” in via Europa 49G, altrimenti è possibile contattare il Presidente Mirko Di Ciaccio al 388-1838435 o sulla pagina Facebook e Instagram “Milan Club Gaeta”.

Si prefigura una serata all’insegna dell’armonia e del calore con tutti i tifosi che stringendo in un caloroso abbraccio i loro simboli, rivivranno gli anni meravigliosi passati insieme a tifare e sostenere il diavolo promettendosi che mai ci si stancherà di gridare fino alla morte “FORZA MILAN”