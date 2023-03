La “Fiaccola della Pace” in arrivo a Formia

L’Associazione di Volontariato “Movimento Internaz. per la Pace e la Salvaguardia del Creato – III Millennio” della provincia di Caserta, in sinergia con le mobilitazioni nazionali in corso promosse dalla Rete di Pace in continuità all’ Ed.ne “speciale” della Marcia nazionale per la Pace e la Fraternità “Costruttori di Pace” Perugia – Assisi” avvenuta il 24 Aprile 2022, al fine di avviare anche nel nostro territorio percorsi formativi di “Educazione alla Pace”, intende organizzare, in collaborazione con l’istituto Alighieri Formia – Ventotene, e con il patrocinio del Comune di Formia, il passaggio della “Fiaccola della Pace” dedicato alla memoria delle vittime di tutte le guerre in memoria del 100° anniversario dello scoppio della prima guerra mondiale. L’obiettivo inoltre, sempre in linea allo spirito della Marcia per la Pace “Costruttori di Pace”, è quello di impegnarsi nella promozione della cultura per la Pace, riflettere insieme su questi percorsi formativi per rilanciare la campagna per il riconoscimento del diritto alla Pace. Mai come in questo momento che imperversa ancora il conflitto in Ucraina e in tanti paesi del mondo sono calpestati i diritti umani e la legalità, il desiderio di Pace, come il ripudio alla guerra ( art.11 della Costituzione) diventa diritto e necessità primaria da inculcare nelle giovani generazioni.

La scuola ha accolto questo invito. I due Istituti, Alighieri di Formia e Spinelli di Ventotene, divisi dal mare, ma uniti dal desiderio di pace, contemporaneamente in marcia, C’è grande attesa a Formia per l’arrivo del Delegato della Pace, Agnese Ginocchio, Presidente del Movimento per la Pace. Sarà lei ad accendere e consegnare all’alunno che rappresenta l’Istituto, la Fiaccola che sarà condotta con orgoglio durante la marcia, fino alla cerimonia di messa a dimora con benedizione da parte del parroco dell’ Albero della Pace dedicato a “tutti i caduti e alle vittime delle guerre, stragi, attentati, terrorismo, criminalità, violenze e mafie”, dai 100 anni ad oggi “per la Pace in Ucraina e nel mondo” e “in memoria delle vittime di tutti i naufragi”. Al termine della manifestazione il Delegato della Pace porgerà la sottoscrizione dell’Appello “Cessate il Fuoco per un’Europa di Pace” e la firma del “Patto di Pace” tra Scuola e Movimento per la Pace, mediante il quale la Scuola riceverà la nomina di “Scuola di Pace del III Millennio” a 100 anni dallo scoppio della prima guerra mondiale.

Un anno di guerra e troppo! La PACE è la vittoria di cui abbiamo bisogno!