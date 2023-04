“La Fiamma della Vendetta”, una nuova avventura per Joe Spark

Genere: Legal thriller

Pagine: 262

Prezzo: 10,50 €

“La Fiamma della Vendetta” di Marcella Nardi è il quinto volume della serie “Le indagini dell’avvocato Joe Spark”. Preceduto dai romanzi “Morte all’Ombra dello Space Needle” (2019), “L’architetto dei Labirinti” (2020), “La Bestia” (2021) e “Tutto Torna” (2021), il lettore ritrova l’affascinante avvocato alle prese con un nuovo e complicato caso, ma anche a districarsi in una personale vicenda amorosa, dovuta all’arrivo nella sua vita di una donna, che somiglia molto alla moglie morta anni prima. La vicenda è ambientata a Seattle e prende avvio da un devastante incendio, di natura dolosa, che distrugge lo studio del tatuatore Connor Bradley, amico proprio di Joe Spark. I due sono caratterialmente e per stile di vita completamente opposti, eppure tra di loro si instaura una sintonia, che in breve tempo li trasforma in perfetti compagni di bisboccia. Il secondo tentativo di uccidere Connor, convince totalmente Joe a seguire il caso e a trovare a tutti i costi la verità dietro questi atti delittuosi. Anche in questo nuovo capitolo della saga, Marcella Nardi conferma le sue grandi capacità di narratrice del genere thriller e crime. Il lettore è totalmente preso delle complicate indagini in cui Joe Spark si ritrova, ma allo stesso tempo si sente attratto dalle sue vicende personali, che ancora lo tengono lontano dal trovare una sistemazione sentimentale duratura e stabile. La situazione diventa ancora più complessa a causa del temperamento del suo amico. Connor è sprezzante del pericolo e abbastanza incosciente e impulsivo. Le sue origini irlandesi, poi, faranno emergere un legame pericoloso con la Nuova Falange Armata Irlandese. Nonostante le difficoltà, Joe Spark farà di tutto per risolvere la vicenda e fare giustizia. Il protagonista si trova a dover affrontare un’indagine complicata e dalle molte sfaccettature, in cui non mancano colpi di scena e personaggi misteriosi. La trama si dipana con maestria, alternando momenti di tensione e suspence ad altri più riflessivi e introspettivi. Ciò che colpisce maggiormente il romanzo è l’abilità con cui l’autrice costruisce i personaggi e li rende credibili, anche quelli che appaiono più misteriosi o secondari. Ogni personaggio ha la sua storia, le sue ragioni e il suo modo di vedere le cose, e tutto questo contribuisce a rendere la trama ancora più avvincente. Il finale è sorprendente e inaspettato, ma al tempo stesso coerente con tutta la storia e con il profilo psicologico dei vari personaggi. Infine, da sottolineare è la capacità dell’autrice di presentare una storia che ha un ritmo incalzante. Il lettore, infatti, ha la quasi la sensazione di assistere alle scene di una fiction televisiva.

Contatti

www.marcellanardi.com

https://www.instagram.com/marcellanardi/

https://www.facebook.com/Marcella.nardi.5