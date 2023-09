La forza dell’amore e dell’immaginazione al centro del nuovo libro di Giusy Celeste

Casa editrice: autopubblicazione

Genere: narrativa

Pagine: 126

Prezzo: 11,71 euro

“Il ritratto del cuore” di Giusy Celeste è un romanzo originale che ci porta in un mondo pieno di mistero e romantici intrighi. I protagonisti sono due giovani, Léonard e Josie, che si trovano ad affrontare una serie di vicende e scoperte sorprendenti.

Léonard è un brillante studente che ha sempre vissuto nel Collegio Sainte Victoire, in Normandia, sotto lo sguardo vigile e attento della direttrice Violette. Durante un ballo in maschera nel collegio, Léonard si innamora perdutamente di una misteriosa ragazza. “Una donna dal vestito celeste, con una maschera sul volto a forma di farfalla, scendeva timida e delicata, come se i suoi piedi fossero nuvole. I suoi capelli castani erano raccolti e cadevano disordinatamente ai lati. I suoi occhi erano grandi di color marrone chiaro, esattamente come i suoi capelli. La sua bocca sorrideva ed il suo sorriso era di una ingenua raffinatezza. Era dolce e si vedeva in ogni fibra del suo corpo, in ogni suo movimento. In quel momento per Léonard la sala divenne vuota: il suo cuore aveva deciso che l’unico soggetto degno di interesse era lei. Come intrappolato nella sua rete di passione, egli lasciò tutto e andò verso di lei. Appena la dama scese l’ultimo scalino, egli le concesse la sua mano e le note di un lento e dolce violino iniziarono a risuonare, divennero guida per gli inesperti danzatori. In lui c’era lei e in lei c’era lui, in ogni angolo del loro essere si ritrovarono, come se prima si fossero già incontrati, come se fossero perfette metà combacianti di un unico infinito suono, di un unico infinito essere” scrive Giusy Celeste descrivendo il primo incontro tra Léonard e Josie.

Alla ricerca di notizie per rintracciare la sua amata, il giovane ben presto inizia a rendersi conto che quel collegio, che considera la sua unica casa, nasconde segreti riguardanti la sua famiglia e il suo passato. Attraverso un intreccio avvincente, il romanzo ci porta in un viaggio tra realtà e fantasia, dove l’amore, l’intrigo e il mistero si fondono in modo magico.

Giusy Celeste, con la sua scrittura raffinata e poetica, ci fa immergere in una storia che sembra muoversi al di là del tempo e dello spazio. Con uno stile ricco di dettagli che evoca nel lettore profonde emozioni, l’autrice ci trasporta pagina dopo pagina nella vita di Léonard e Josie, facendoci provare la loro gioia, il loro dolore e il loro amore.

L’opera di Giusy Celeste è un viaggio emozionante attraverso le pagine di due giovani vite, un’avventura che ci porta a riflettere sul potere dell’amore e dell’immaginazione. “Il ritratto del cuore” è un libro consigliato particolarmente a tutti coloro che amano immergersi in storie ricche di imprevisti, ma anche poetiche. Sabrina Mitillo

Contatti

https://www.tiktok.com/@giusycelestespage?lang=it-IT

https://www.instagram.com/giusycelestespage/?hl=it

Link di vendita online

https://www.lulu.com/it/shop/giusy-celeste/il-ritratto-del-cuore/paperback/product-5r5gqn.html?page=1&pageSize=4