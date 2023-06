La Fra Diavolo di Addessi candidata a “Barca dell’anno”

Il Velista dell’Anno FIV è l’evento che dal 1991 premia il velista italiano che maggiormente si è distinto nel panorama internazionale. La manifestazione dal 2022 è organizzata da Confindustria Nautica in partnership con la Federazione Italiana Vela. Questa manifestazione si è affermata come il più importante e ambito riconoscimento nel settore tanto da essere considerato l’Oscar della vela. L’evento è realizzato in stretta collaborazione con la Federazione Italiana Vela.



Il premio assegna anche i riconoscimenti “Armatore/Timoniere dell’Anno” e “Barca dell’anno”. La Fra Diavolo è candidata proprio per questa categoria. Il team della Mylius 60 Fra Diavolo è impegnato in questi mesi nel Giro del Mondo. Partiti da Gaeta lo scorso novembre, l’equipaggio ai comandi di capitan Vincenzo Addessi, sta solcando i mari del Mondo, con tanto di vessillo del Comune di Itri a poppa, infrangendo diversi record di traversata e vincendo al contempo anche regate alla quale nel frattempo ha partecipato. L’armatore Addessi, raggiunto dalla notizia ha così commentato: “La notizia di coglie di sorpresa. Siamo molto felici per questa candidatura che ci sprona a fare meglio ed ad andare avanti. Mai come quest’anno la mia vita è stata la vela e, sempre con pensiero rivolto alla mia famiglia, sto affrontando la prova più dura che rappresenta un sogno che da sempre volevo realizzare, quello del giro del mondo. La sola candidatura è già una vittoria per noi”



“Il Velista dell’Anno” copre così tutta l’eccellenza della vela italiana costituendo il vero punto di riferimento qualitativo della stagione.

I Vincitori della 29ma edizione del premio Velista dell’Anno FIV saranno ufficializzati nel corso di un evento il 28 giugno, al Palazzo Ducale di Genova.



PER VOTARE LA FRA DIAVOLO CLICCATE SUL LINK DI SEGUITO:

https://www.velistadellanno.it/vota-online/