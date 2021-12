La generosità verso poveri e Caritas targata ancora una volta Fondi

Ancora una pagina meravigliosa di bontà e dedizione verso il prossimo, specie quello che soffre maggiormente le criticità della povertà . Il “Comitato San Magno”, una attiva associazione operativa nell’omonima frazione rurale di Fondi, ha portato a termine una raccolta di frutta e altri generi alimentari destinati alle mense di indigenti della Capitale, assistiti dall’associazione “Prendi sulle spalle un tuo fratello”, e a quanti rivolge la sua concreta attenzione la Caritas di Fondi. E così, a pochissimi giorni dal Natale, tutto il raccolto è partito per le due destinazioni, confermando ancora una volta la sensibilità del popolo della cittadina della Piana per quanti vengono vessati da un destino a loro poco favorevole. Si tratta di un’altra pagina, oltre quella che vede le donazioni continue da parte del MOF, verso le mense della Comunità di Sant’Egidio del presidente Marco Impagliazzo, di Tir stracolmi d ogni ben di Dio, che viene a confermare lo spirito di autentica carità della gente del posto, rimarcata soprattutto nei momenti, come il santo Natale, quando non tutti possono gioire vicino al desco abbondantemente rifornito di decine di portate e di tante leccornie. E la soddisfazione per il meraviglioso concorso di volontari e di benefattori a questo encomiabile impegno è stato ribadito da Lino Conti ed Enzo D’Ambrogio, due dei tanti generosi che si sono rimboccati letteralmente le maniche anche per le operazioni di carico e stivaggio della merce. “Un senso di profonda gratitudine ci esce dal cuore nei confronti della nostra Caritas parrocchiale ma soprattutto nei confronti del Comitato San Magno che ha effettuato una raccolta alimentare che ha dato bellissimi frutti. Una parte di quanto raccolto –continuano i due-è stata destinata a un’associazione di Roma che abbiamo tanto a cuore “Prendi sulle spalle un tuo fratello” e una parte andrà alle famiglie assistite dalla nostra Caritas. Grazie Grazie Grazie. Proprio in questo momento sono venute le insegnanti della Scuola dell’infanzia “Torricella” e hanno portato quanto raccolto dalle famiglie dei bambini per la nostra Caritas. Esiste la generosità…e dobbiamo dire che in questo pezzo di terra l’abbiamo respirata davvero tantissime volte… è fatta di piccoli ma essenziali gesti d’amore. Buon Natale a tutti e a presto!”

Orazio Ruggieri