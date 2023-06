La ginnastica ritmica arriva a Geta con l’ASD Gimnasya Sporting Club

L’ASD GIMNASYA SPORTING CLUB – società di ginnastica ritmica di Martina Tallerini, allenatrice presso il C.O.N.I di Formia e Tecnico Federale della Federazione Ginnastica D’Italia (FGD) – conclude la stagione con un grande evento e presenta il saggio di fine anno e il Gala “Il libro della giungla”.

L’appuntamento è fissato per questa sera, sabato 29 giugno, alle ore 19:00 presso il Palamarina di Gaeta, il rinomato palazzetto sportivo di Serapo che accoglierà le ginnaste e tutti gli amanti della disciplina.

IL PROGRAMMA

La scaletta dello spettacolo prevede un totale di 24 performance. Nelle prime 16, le ginnaste si esibiranno su diversi stili musicali, spaziando da brani come Abbronzatissimaad artisti come Blanco, e ancora da Beyoncèa Supereroi di Mr. Rain, da Ozuna a Sangiovanni.

La seconda parte sarà invece dedicata al Gala “Il libro della giungla”, con ben 8 coreografie ispirate all’affascinante romanzo di Rudyard Kipling. Sarà come essere catapultati in un mondo in cui Mowgli, Baloo, Bagheera e Sher Khan prenderanno vita attraverso la ritmica e i suoi caratteristici attrezzi come palla, cerchio, nastro e clavette.

Il saggio di fine anno dell’ASD Gimnasya Sporting Club promette di essere un evento unico, in cui l’arte della ginnastica ritmica si fonde con la professionalità dell’allenatrice Martina Tallerini, la ballerina professionista, coreografa e insegnante di danza del Centro Formazione Danza Asd Ilaria Ciardo e le due ginnaste Martina Autiero e Miriana Poccia.