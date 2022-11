La Guardia Costiera al fianco dell’istituto nazionale ricerche cardiovascolari per “Cuori e motori”

Si terrà a Gaeta, dal 9 all’11 dicembre, la prossima tappa della manifestazione “Cuori e Motori”, una campagna nazionale medico-sociale di prevenzione delle malattie del cuore promossa dall’Istituto Nazionale per le Ricerche Cardiovascolari, che consente di sottoporsi gratuitamente a screening cardiologici, per prevenire una delle patologie che è la prima causa di decessi in Italia.

Quella di Gaeta è la prima volta in cui la manifestazione approda in una città di mare, dopo le precedenti iniziative a Roma, Torino e Firenze e, per questa ragione, l’Istituto Nazionale Ricerche Cardiovascolari ha voluto coinvolgere l’Istituzione che rappresenta in mare un riferimento per i cittadini: la Guardia Costiera. Quest’ultima, infatti, aderendo all’iniziativa virtuosa, offrirà la possibilità di eseguire il programma di screening cardiologici a bordo di una delle sue Navi che farà scalo a Gaeta e ospiterà 10 postazioni cardiologiche gestite da personale medico specializzato sotto la supervisione del prof. Francesco Fedele, presidente dell’INRC.

L’iniziativa si basa sullo straordinario sillogismo che mette in relazione il muscolo cardiaco e il motore di un’auto, sulla base della considerazione per cui anche oggi un’Alfa Romeo degli anni ’30 può percorrere senza problemi i 1600 chilometri di una MilleMiglia purché il suo cuore – ovvero il suo motore – abbia effettuato sempre tutti i tagliandi e seguito le istruzioni d’uso contenute nel libretto di manutenzione.

Per l’occasione, grazie alla collaborazione con Aci Storico, il Museo Nazionale dell’Automobile di Torino, il Reb Concours e il Jaguar Driver’s Club Italia, sul ponte di Nave Dattilo sarà possibile ammirare una selezione di importanti auto d’epoca.

Prenotare il proprio check-up gratuito è estremamente semplice, basterà inviare una email a: cuoriemotori@libero.it oppure telefonare al numero dedicato 3440465514 dalle ore 10.00 alle ore 13.00.

Le visite saranno possibili venerdì 9 dicembre dalle ore 14.30 alle ore 19.00, sabato 10 dicembre dalle ore 9.30 alle ore 19.00 e domenica 11 dicembre dalle ore 9.30 alle ore 12.30. A tutti coloro che effettuano lo screening verrà rilasciato un libretto di “Uso e manutenzione” del proprio cuore.