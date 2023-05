La Guardia Costiera di Ponza e Ventotene al fianco di Legambiente per la giornata “Spiagge e fondali puliti 2023”

Si è tenuta nella giornata di venerdì 12 maggio 2023 sull’isola di Ventotene la giornata organizzata da Legambiente Lazio denominata “Spiagge e fondali puliti 2023. Puliamo il Mediterraneo e l’Europa da rifiuti, diseguaglianze e pregiudizi”.

L’evento, che ha visto la partecipazione di circa 150 studenti delle scuole primarie e secondarie di Formia e Ventotene, è stato organizzato da Legambiente Lazio in collaborazione con numerosi soggetti tra cui l’Istituto comprensivo Alighieri Formia-

Ventotene, la Cooperativa Sociale Osiride e l’Area Marina Protetta Riserva Naturale Statale Isole di Ventotene e S. Stefano.

Dedicata alla promozione ed alla sensibilizzazione delle nuove generazioni alla pulizia, alla prevenzione ed alla sostenibilità ambientale, all’iniziativa ha attivamente partecipato la Guardia Costiera di Ponza e Ventotene, impegnata proprio nel corso della manifestazione in attività di monitoraggio marino costiero e controllo della qualità delle acque di balneazione in collaborazione con personale specializzato dell’Agenzia Regionale Protezione Ambiente (ARPA) del Lazio.

Il Comandante del porto di Ponza e Capo del Circondario Marittimo, T.V. (CP) Antonio BORRACCINO, ha poi tenuto una conferenza che ha trovato il vivo e partecipato interesse di tutti i partecipanti, con l’obiettivo di coinvolgere gli alunni su temi quali l’inquinamento ed i cambiamenti climatici, la tutela dell’ambiente e della biodiversità nonché l’adozione di comportamenti virtuosi e da evitare nella quotidianità.

Il Comandante BORRACCINO ha poi voluto ringraziare gli organizzatori, il corpo docente e gli alunni per la sincera e entusiasta partecipazione, sottolineando come il coinvolgimento delle nuove generazioni verso una maggiore consapevolezza ambientale rappresenti un elemento imprescindibile per un futuro più pulito e sostenibile, soprattutto in ecosistemi marino-costiero delicati come le Isole di Ventotene e Santo Stefano.