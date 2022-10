“La Legge dell’Amore”, l’affascinante romanzo della scrittrice e musicista Cristina Vaira

Casa Editrice: Jandro & Cristina Publishing

Genere: Narrativa ispirazionale

Pagine: 192

Prezzo: Ebook €3,98

Il romanzo “La Legge dell’Amore” di Cristina Vaira ha una doppia anima, poetica e avventurosa; l’autrice narra infatti una storia simbolica e allo stesso tempo ci intrattiene con un viaggio appassionante che si svolge in un luogo tanto stravagante quanto familiare: il corpo umano. Cristina Vaira mescola fantasia e realismo per raccontarci dei pericoli della disarmonia tra corpo, mente e spirito e per ricordarci quanto sia importante il valore del perdono, da esercitare sia su noi stessi che sugli altri. La protagonista di questa attraente storia è Stella Alma: da quando suo padre è morto è lei ad aver preso le redini della Grande Biblioteca, il luogo in cui vive da sempre; questo posto è il cuore del sistema conosciuto come il corpo umano, ed è qui che nascono le emozioni. Centinaia di libri si muovono da un ripiano all’altro degli scaffali delle librerie con ordine e armonia, sfuggendo a ogni legge gravitazionale ma rispettando un’unica grande legge, la Legge dell’Amore; ogni libro rappresenta un’emozione e ha un colore peculiare, che si va a mescolare con gli altri volumi quando essi danzano insieme, creando una scia colorata e armoniosa. Il movimento dei libri mostra ciò che il sistema sta provando in un determinato momento a livello emozionale ma tale moto, così sensibile alle variazioni, va regolato, ed è qui che entra in gioco Stella Alma, ben istruita da suo padre a entrare in profonda sintonia con i volumi, e a stabilire un dialogo di reciproco rispetto, fino a comporre melodiose danze in grado di riportare calma e pace anche nelle situazioni più difficili. La protagonista sta però perdendo mordente, a causa dei sensi di colpa e del dolore che prova per la morte del padre: è quindi sempre più difficile per lei gestire le emozioni negative, che tentano costantemente di sbilanciare l’equilibrio della Grande Biblioteca. E un funesto giorno accade proprio l’irreparabile: l’armonia è spezzata; l’autrice ci racconta a questo punto dei tentativi di Stella Alma di trovare una soluzione al caos che si è generato nella Grande Biblioteca. Intraprendendo un viaggio di ricerca, però, ella si accorge che l’equilibrio è ormai perso in quasi tutto il sistema: cosa sarà mai accaduto? Tra nuove conoscenze e temibili nemici, tra singolari mezzi di trasporto e pericolosi labirinti, la protagonista affronterà non solo l’ignoto fuori di lei ma anche dentro di lei; sarà un viaggio di consapevolezza e di accettazione, un’occasione per conoscersi e per perdonarsi.

