“La luna quadrata” di Emanuele Zulli: una storia magica e delicata

Casa Editrice: Chiaredizioni

Collana: Chiara Young

Genere: Narrativa per ragazzi

Pagine: 128

Prezzo: 12,90 €

“La luna quadrata” di Emanuele Zulli è una storia fantasy raccontata da un giovane scrittore di tredici anni, e illustrata dall’artista Mario Soddu. L’autore offre un delicato omaggio alla fantasia, quella viva e colorata dei bambini, in grado di creare mondi meravigliosi in cui vivere, popolati da straordinari personaggi. In questa storia la protagonista indiscussa è la Luna, che però non ha la classica forma sferica che tutti conosciamo ma è invece quadrata. È una Luna chiacchierona e sognatrice, che si sente molto sola nel buio fondo dell’Universo, circondata da Pianeti che non le rivolgono la parola – «In tutti i modi la Luna quadrata cercava di attirare l’attenzione dei suoi «coinquilini», infondo abitavano la stessa «casa», ma nessuno pareva vederla, né tantomeno sentirla e nonostante a volte provasse addirittura a roteare come una trottola su una delle sue punte, non ebbe mai risposta, da nessuno». La Luna si rassegna alla sua solitudine ma un giorno un evento modifica tutte le sue prospettive: una palla di gas le nasce accanto per poi scappare avvolta dalle fiamme, e lei, felice, le corre dietro; questo cambiamento nella sua routine la fa sentire viva, e si avvicina fiduciosa a quello che, crescendo, è diventato un maestoso Pianeta gassoso. Lui si chiama Giove, e la Luna lo riempie di chiacchiere, prima di essere mandata via in malo modo; ormai eccitata dall’idea di viaggiare, non si scoraggia e si sposta nello spazio incontrando altri Pianeti: Saturno, un tipo borioso troppo preso da sé stesso per darle corda, e poi i simpatici fratelli gemelli Urano e Nettuno. Dopo uno scontro non voluto con Urano, la Luna comincia a sentire molto freddo; i fratelli le indicano quindi la rotta per il Sole, che saprà donarle calore. Ed è vicino al Sole che la Luna incontra il suo destino, rappresentato dalla Terra: unica, meravigliosa, che non dice mai una parola, «eppure se le stai accanto e ascolti con attenzione, un eco indefinibile, delicato, sembra provenire dal centro del suo cuore». È Mercurio a raccontarle del dolce canto della Terra, del suo sussurro; la Luna, avvicinandosi, scopre le infinite varietà di esseri viventi che contribuiscono a dare forza a quella voce, mentre ammira i paesaggi, i fiumi, i laghi e tutte le meraviglie di Madre Natura. E c’è anche un segreto pronto a svelarsi solo per lei: un ragazzino, Emanuele, che le donerà l’amore che non aveva mai ricevuto, e che le darà il coraggio per attuare la sua trasformazione.

