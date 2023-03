La Polizia di Stato nel Liceo Cicerone Pollione per contrastare il cyberbullismo

Si è svolto nella giornata del 27 marzo, dalle ore 11,30 presso la palestra del Liceo “Cicerone – Pollione” di Formia, un’iniziativa di sensibilizzazione sul tema del cyberbullismo, in collaborazione con il Commissariato di Polizia di Stato di Formia “Progetti di Polizia di Stato” e con la partecipazione dell’USP di Latina, per riflettere sulle misure di prevenzione e intervento adottate dallo Stato. La finalità è diffondere e riflettere sulle diverse azioni messe in campo dalle istituzioni, dalle associazioni e dalla comunità scolastica per rendere i nostri alunni consapevoli e fornire loro strumenti e modalità per poterli sensibilizzare su questo fenomeno.

Dopo il saluto istituzionale della Dirigente Scolastica Teresa Assaiante, sono intervenuti il Vice Sindaco di Formia Giovanni Valerio, il Funzionario dell’Ufficio Scolastico Regionale – Ambito territoriale di Latina Emiliana Bozzella, il Dirigente del Commissariato P.S. di Formia Aurelio Metelli, l’Ispettore di Polizia Postale Salvatore Madera e gli Avvocati mediatori penali C.R.I.S.I Scarl Onlus Monica Costa e Roberta Castini, a moderare l’incontro la professoressa Gianna Conte, referente del bullismo e cyberbullismo dell’Istituto. L’iniziativa si è conclusa con un momento di condivisione e confronto tra i ragazzi e i relatori, dopo aver relazionato sul tema tra internet e la legalità, una vita da social nell’ambito del cyberbullismo. Infine un importante messaggio da parte della Dirigente scolastica a tutti gli attori coinvolti nell’iniziativa, affinchè si possa far rete tra le istituzioni , con la finalità di garantire un reale ed effettivo sostegno a tali situazioni.